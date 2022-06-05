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Сегодня, 13:02

Тренер Рууда Клар считает, что норвежец стал более совершенным игроком на турнире «Ролан Гаррос»

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Педро Клар, тренер 23-летнего норвежца Каспера Рууда, рассказал, за счет чего теннисист может одолеть Рафаэля Надаля в финале турнира «Ролан Гаррос».

«Я считаю, что Каспер Рууд проводит великолепный турнир (о «Ролан Гаррос»). Главная цель состояла в том, чтобы играть матч за матчем, поскольку пять сетов требуют очень высоких физических и ментальных нагрузок. Мы должны были быть последовательными, чтобы матчи шли своим чередом. Сильные стороны Каспера Рууда — стабильность, удар справа и подача. Мне кажется, что больше всего Рууд улучшил свою спортивную агрессию и эмоциональную стабильность, что сделало его трудным игроком для любого соперника. Кроме того, Каспер Рууд улучшил свой удар слева и стал более физически совершенным игроком», — цитирует ATPTour.com Клара.

Финал «Ролан Гаррос» Надаль — Рууд состоится сегодня, 5 июня. Начало матча — 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/ruud-clar-roland-garros-2022-feature
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