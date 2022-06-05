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Надаль обошел Федерера по количеству призовых за карьеру. Лидер — Джокович

Надаль вышел на второе место по призовым в истории тенниса
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль заработал 2,4 миллиона долларов после победы над норвежцем Каспером Руудом в финале «Ролан Гаррос» (6:3, 6:3, 6:0).

Надаль обошел швейцарца Роджера Федерера по количеству призовых за карьеру — 130,7 миллиона долларов против 130,6 миллиона.

Лидером является серб Новак Джокович, который заработал 156,1 миллиона долларов. Четвертый — британец Энди Маррей с 62,7 миллиона долларов.

Roland Garros
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
Энди Маррей
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