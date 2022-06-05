Надаль: «Выступление на «Уимблдоне» — приоритет, но я не готов сновал делать уколы ради выхода на корт»
Рафаэль Надаль допустил, что сможет выступить на «Уимблдоне»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что рассматривает возможность выступить на «Уимблдоне».
Ранее испанец рассказал, что играл на «Ролан Гаррос» с онемевшей стопой и на уколах.
«Выступление на «Уимблдоне» — приоритет для меня, но я не готов снова делать уколы, чтобы выходить на корт», — приводит журналист Лоренцо Эрколи слова Надаля.
Сегодня, 5 июня Надаль обыграл Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0) в финале «Ролан Гаррос» и выиграл 22-й в карьере турнир «Большого шлема».
Новости