Рафаэль Надаль допустил, что сможет выступить на «Уимблдоне»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что рассматривает возможность выступить на «Уимблдоне».

Ранее испанец рассказал, что играл на «Ролан Гаррос» с онемевшей стопой и на уколах.

«Выступление на «Уимблдоне» — приоритет для меня, но я не готов снова делать уколы, чтобы выходить на корт», — приводит журналист Лоренцо Эрколи слова Надаля.

Сегодня, 5 июня Надаль обыграл Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0) в финале «Ролан Гаррос» и выиграл 22-й в карьере турнир «Большого шлема».