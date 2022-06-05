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Надаль: «Выступление на «Уимблдоне» — приоритет, но я не готов сновал делать уколы ради выхода на корт»

Рафаэль Надаль допустил, что сможет выступить на «Уимблдоне»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что рассматривает возможность выступить на «Уимблдоне».

Ранее испанец рассказал, что играл на «Ролан Гаррос» с онемевшей стопой и на уколах.

«Выступление на «Уимблдоне» — приоритет для меня, но я не готов снова делать уколы, чтобы выходить на корт», — приводит журналист Лоренцо Эрколи слова Надаля.

Сегодня, 5 июня Надаль обыграл Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0) в финале «Ролан Гаррос» и выиграл 22-й в карьере турнир «Большого шлема».

Теннис
Рафаэль Надаль
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