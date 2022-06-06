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Разгромная победа Надаля в финале «Ролан Гаррос» принесла клиенту букмекера полмиллиона рублей

Евгений Коростелев
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Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

Сильная вера в испанского чемпиона сделала автору солидную выручку.

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль 5 июня в 14-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции и завоевал 22-й титул на турнирах «Большого шлема». В решающем матче он в трех сетах за 2 часа 18 минут расправился с норвежцем Каспером Руудом — 6:3, 6:3, 6:0.

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Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ предсказал легкую победу короля грунта и поставил 272 000 рублей с коэффициентом 1.85 на то, что Рафаэль заберет матч с форой (-6.5) по геймам. Выплата составила 503 200 рублей.

Легчайшая победа с минимумом потраченных нервов

На пути в финал 13-кратный чемпион столкнулся со множеством трудностей: еще до начала турнира он испытывал проблемы с травмированной стопой, после матча второго круга не мог наступать на ногу, а все встречи решающих стадий проводил на обезболивающих уколах. В четвертьфинале Надаль обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, а в решающий матч пробился из-за травмы Александра Зверева, который подвернул ногу.

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В отличие от испанца, у Каспера Рууда соперники были не такие именитые и звездные. Но даже при этом он выиграл всухую 3:0 только один матч из шести и, конечно, шел абсолютным аутсайдером противостояния с Надалем. Поэтому игрок букмекерской компании усилил ставку на Рафаэля и взял фору (-6.5) по геймам. И нисколько не прогадал.

Надаль с первых геймов захватил инициативу и с ходу взял подачу соперника. Исход стартовой партии (6:3) намекнул, что игра закончится очень быстро и без проблем для испанца, но в начале второго сета автору ставки пришлось понервничать — Рафаэль без борьбы проиграл свой гейм, Рууд повел 3:1. Однако за резким скачком волнения последовало такое же стремительное успокоение — фаворит мгновенно включился в игру.

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В результате Надаль оставил за собой 11 геймов подряд, 6:0 третий сет и весь матч — этот финал получился для него одним из самых легких в Париже за всю историю. А клиент букмекера благодаря прозорливости стал богаче на полмиллиона рублей.

Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Рафаэль Надаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Ростов

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 15 1 0
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