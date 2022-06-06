Разгромная победа Надаля в финале «Ролан Гаррос» принесла клиенту букмекера полмиллиона рублей

Сильная вера в испанского чемпиона сделала автору солидную выручку.

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль 5 июня в 14-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции и завоевал 22-й титул на турнирах «Большого шлема». В решающем матче он в трех сетах за 2 часа 18 минут расправился с норвежцем Каспером Руудом — 6:3, 6:3, 6:0.

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ предсказал легкую победу короля грунта и поставил 272 000 рублей с коэффициентом 1.85 на то, что Рафаэль заберет матч с форой (-6.5) по геймам. Выплата составила 503 200 рублей.

Легчайшая победа с минимумом потраченных нервов

На пути в финал 13-кратный чемпион столкнулся со множеством трудностей: еще до начала турнира он испытывал проблемы с травмированной стопой, после матча второго круга не мог наступать на ногу, а все встречи решающих стадий проводил на обезболивающих уколах. В четвертьфинале Надаль обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, а в решающий матч пробился из-за травмы Александра Зверева, который подвернул ногу.

В отличие от испанца, у Каспера Рууда соперники были не такие именитые и звездные. Но даже при этом он выиграл всухую 3:0 только один матч из шести и, конечно, шел абсолютным аутсайдером противостояния с Надалем. Поэтому игрок букмекерской компании усилил ставку на Рафаэля и взял фору (-6.5) по геймам. И нисколько не прогадал.

Надаль с первых геймов захватил инициативу и с ходу взял подачу соперника. Исход стартовой партии (6:3) намекнул, что игра закончится очень быстро и без проблем для испанца, но в начале второго сета автору ставки пришлось понервничать — Рафаэль без борьбы проиграл свой гейм, Рууд повел 3:1. Однако за резким скачком волнения последовало такое же стремительное успокоение — фаворит мгновенно включился в игру.

В результате Надаль оставил за собой 11 геймов подряд, 6:0 третий сет и весь матч — этот финал получился для него одним из самых легких в Париже за всю историю. А клиент букмекера благодаря прозорливости стал богаче на полмиллиона рублей.