Разгромная победа Надаля в финале «Ролан Гаррос» принесла клиенту букмекера полмиллиона рублей
Сильная вера в испанского чемпиона сделала автору солидную выручку.
Легендарный теннисист Рафаэль Надаль 5 июня в 14-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции и завоевал 22-й титул на турнирах «Большого шлема». В решающем матче он в трех сетах за 2 часа 18 минут расправился с норвежцем Каспером Руудом — 6:3, 6:3, 6:0.
Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ предсказал легкую победу короля грунта и поставил 272 000 рублей с коэффициентом 1.85 на то, что Рафаэль заберет матч с форой (-6.5) по геймам. Выплата составила 503 200 рублей.
Легчайшая победа с минимумом потраченных нервов
На пути в финал 13-кратный чемпион столкнулся со множеством трудностей: еще до начала турнира он испытывал проблемы с травмированной стопой, после матча второго круга не мог наступать на ногу, а все встречи решающих стадий проводил на обезболивающих уколах. В четвертьфинале Надаль обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, а в решающий матч пробился из-за травмы Александра Зверева, который подвернул ногу.
В отличие от испанца, у Каспера Рууда соперники были не такие именитые и звездные. Но даже при этом он выиграл всухую 3:0 только один матч из шести и, конечно, шел абсолютным аутсайдером противостояния с Надалем. Поэтому игрок букмекерской компании усилил ставку на Рафаэля и взял фору (-6.5) по геймам. И нисколько не прогадал.
Надаль с первых геймов захватил инициативу и с ходу взял подачу соперника. Исход стартовой партии (6:3) намекнул, что игра закончится очень быстро и без проблем для испанца, но в начале второго сета автору ставки пришлось понервничать — Рафаэль без борьбы проиграл свой гейм, Рууд повел 3:1. Однако за резким скачком волнения последовало такое же стремительное успокоение — фаворит мгновенно включился в игру.
В результате Надаль оставил за собой 11 геймов подряд, 6:0 третий сет и весь матч — этот финал получился для него одним из самых легких в Париже за всю историю. А клиент букмекера благодаря прозорливости стал богаче на полмиллиона рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0