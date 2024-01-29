Тарпищев убежден, что Медведев может бороться за звание первой ракетки мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии.

В заключительном матче турнира российский теннисист уступил итальянцу Яннику Синнеру в пяти сетах (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6).

«Мне очень понравилось, как Даня выглядел первые полтора сета в финале в Австралии. Было преимущество в темпе, он правил балом. Потом начал подсаживаться физически. В следующий раз обыграет Синнера. Сейчас же Медведеву надо начинать готовиться к «Ролан Гаррос». Но в целом по тому, что мы увидели на Australian Open, Даня может бороться за первое место в рейтинге по итогам года», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.

В обновленном рейтинге АТР Медведев сохранил третью строчку. Всего на его счету 8765 очков.