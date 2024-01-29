Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 08:38

Шарапова обратилась к Синнеру после его победы на Australian Open-2024

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мария Шарапова.
Фото Соцсети

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова поздравила итальянца Янника Синнера с победой на Australian Open-2024.

«Я знала, что однажды ты пожалеешь об этом. Поздравляю, Чемпион! Терпение, уравновешенность и класс», — написала Шарапова в своих соцсетях, прикрепив к посту видео, на котором она вместе с Синнером танцует во время новогодних праздников.

28 января Синнер в финальном матче Открытого чемпионата Австралии обыграл российского теннисиста Даниила Медведева. Это первая победа итальянца в турнире «Большого шлема».

22-летний Синнер стал самым молодым чемпионом Australian Open с 2008 года. Тогда «мейджор» в Мельбурне выиграл 20-летний Новак Джокович.

Теннис
Australian Open
Мария Шарапова
Янник Синнер
9
5
Читайте также
«Зенит» сыграл вничью с саудовской командой «Аль-Фатех»
Медведев установил антирекорд финалов «Большого шлема»
Military TV сообщил о страхе украинской ПВО перед российской ракетой Х-22
Российский военный рассказал о применении против ВСУ бомбометов РБУ-6000
При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое американских военных
ФНС предупредила о мошеннической рассылке от имени налоговой
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Овчинников прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ
Сломают ли Медведева пять поражений в финалах «Больших шлемов»? Он должен стать только сильнее
«Хоть с чем-то попал в историю». Невероятный Медведев после марафона без титула в Австралии
Медведев: «Этот Australian Open с отрывом самый изнурительный турнир в моей карьере»
Собкин выбрал между Синнером и Алькарасом
Собкин о последствиях поражения Медведева от Синнера: «Надеюсь, Даниил еще возьмет крупные титулы в этом сезоне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вихлянцева: «Все думали, что в третьем финале Australian Open Медведев выиграет»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости