Шарапова обратилась к Синнеру после его победы на Australian Open-2024

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова поздравила итальянца Янника Синнера с победой на Australian Open-2024.

«Я знала, что однажды ты пожалеешь об этом. Поздравляю, Чемпион! Терпение, уравновешенность и класс», — написала Шарапова в своих соцсетях, прикрепив к посту видео, на котором она вместе с Синнером танцует во время новогодних праздников.

28 января Синнер в финальном матче Открытого чемпионата Австралии обыграл российского теннисиста Даниила Медведева. Это первая победа итальянца в турнире «Большого шлема».

22-летний Синнер стал самым молодым чемпионом Australian Open с 2008 года. Тогда «мейджор» в Мельбурне выиграл 20-летний Новак Джокович.