Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:50

Медведев: «Если Синнер продолжит так играть, то в один прекрасный момент станет первой ракеткой мира»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о дальнейших перспективах итальянца Янника Синнера.

«Сейчас Синнер номер один в Чемпионской гонке ATP. Если он продолжит так играть, продолжит выигрывать такие турниры, в один прекрасный момент станет первой ракеткой мира. Мы никогда не знаем, что может случиться. В теннисной карьере может произойти много всего. Вот почему я думаю, что теннис — красивый вид спорта, здесь нельзя заглядывать в будущее. Вы знаете, многие игроки прошли через разные моменты в своих карьерах, поэтому давайте посмотрим, как Янник справится со всем, что произойдет. Сам себя я тоже ставлю в хорошее положение. Постараюсь быть где-нибудь поблизости», — приводит Tennis365 слова россиянина.

В финале Открытого чемпионата Австралии-2024, который прошел 28 января, Синнер в пяти сетах победил Медведева. 22-летний итальянец стал самым молодым чемпионом Australian Open с 2008 года.

За победу в турнире Синнеру прибавили 2000 очков и на данный момент он лидирует в Чемпионской гонке АТР. Медведев получил 1300 очков и располагается на второй строчке.

Источник: https://www.tennis365.com/australian-open/novak-djokovic-jannik-sinner-daniil-medvedev-world-no1-australian-open
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
0
Читайте также
Медведев пятый раз проиграл в финале турнира «Большого шлема»
Леброн Джеймс стал первым миллиардером среди действующих игроков НБА
Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали
Вспышка высокого класса произошла на Солнце 29 января
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Эксперт спрогнозировал «революционное» обновление iOS 18 Apple
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведева снова обвиняют в нечестной игре. Но все это выглядит неубедительно
Тарпищев убежден, что Медведев может бороться за звание первой ракетки мира
Медведев идет вторым в чемпионской гонке ATP
Сломают ли Медведева пять поражений в финалах «Больших шлемов»? Он должен стать только сильнее
«Хоть с чем-то попал в историю». Невероятный Медведев после марафона без титула в Австралии
Медведев: «Этот Australian Open с отрывом самый изнурительный турнир в моей карьере»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев убежден, что Медведев может бороться за звание первой ракетки мира

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости