Медведев: «Если Синнер продолжит так играть, то в один прекрасный момент станет первой ракеткой мира»

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о дальнейших перспективах итальянца Янника Синнера.

«Сейчас Синнер номер один в Чемпионской гонке ATP. Если он продолжит так играть, продолжит выигрывать такие турниры, в один прекрасный момент станет первой ракеткой мира. Мы никогда не знаем, что может случиться. В теннисной карьере может произойти много всего. Вот почему я думаю, что теннис — красивый вид спорта, здесь нельзя заглядывать в будущее. Вы знаете, многие игроки прошли через разные моменты в своих карьерах, поэтому давайте посмотрим, как Янник справится со всем, что произойдет. Сам себя я тоже ставлю в хорошее положение. Постараюсь быть где-нибудь поблизости», — приводит Tennis365 слова россиянина.

В финале Открытого чемпионата Австралии-2024, который прошел 28 января, Синнер в пяти сетах победил Медведева. 22-летний итальянец стал самым молодым чемпионом Australian Open с 2008 года.

За победу в турнире Синнеру прибавили 2000 очков и на данный момент он лидирует в Чемпионской гонке АТР. Медведев получил 1300 очков и располагается на второй строчке.