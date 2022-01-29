Судья, которого Медведев назвал «маленькой кошкой», выложил сторис с гифкой кота и песней «Дикая кошка»

Судья-вышечник Хауме Кампистол, на которого во время 1/2 финала Australian Open накричал Даниил Медведев, выложил в Instagram-сторис.

В сторис играет песня Пабло Монтеро Gata Salvaje («Дикая кошка») и прикрепелена гифка кота.

Meanwhile I'm cackling at «small cat' Chair Umpire posting this on his Insta stories ?? pic.twitter.com/FMBnr64OJk — Foot Fault Tennis (@footfaulttennis) January 29, 2022

В конце второго сета против Стефаноса Циципаса россиянин накричал на Кампистола, потому что был недоволен, что греку не дают предупреждение за коучинг. Проиграв партию, Медведев сказал: «В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты... Как бы сказать — маленькая кошка».

30 января 2022 года Медведев сыграет против Рафаэля Надаля в финале Australian Open. Матч между ними пройдет в Мельбурне на стадионе «Мельбурн Парк», начало в 11.35.