«Думаю, Джокович посмотрит мой матч с Надалем». Медведев сорвался на судью, разобрался с Циципасом и ворвался в финал Australian Open

Даниил Медведев переиграл Стефаноса Циципаса в эмоциональном полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Два дня назад Медведев сыграл невероятный четвертьфинал с девятой ракеткой турнира Феликсом Оже-Альяссимом, в котором вернулся со счета 0-2, отыграл матчбол соперника в четвертом сете и победил за 4 часа и 42 минуты. Даниил не стал скрывать, что прошел по краю пропасти. И также заметил: в двух матчах от титула он старается не думать о «шлеме», а уверенность после победы на US Open-2021 движет его вперед.

Среди важных вопросов была тема восстановления наиболее высокого «сеяного» теннисиста AO-2022. Россиянин здорово подошел к сложному противостоянию с четвертой ракеткой турнира и за две недели до своего 26-летия вцепился в шанс побороться за второй в карьере титул «Большого шлема». Между Медведевым и Циципасом в прошлом проскакивали искры не только на корте, в эту пятницу их у россиянина и грека с русскими корнями было достаточно в игре.

«Смотри на меня!»

Под закрытой крышей «Род Лэйвер Арены» Медведев стартовал намного увереннее, чем в среду до дождя на главном корте «Мельбурн-парка». Циципас действовал не менее здорово, хотя в развязке первого сета с трудом удержал подачу. Даниил брал свои подачи под ноль до 12-го гейма и выиграл тай-брейк.

Медведев взял подачу соперника в начале второй партии, но вскоре позволил греку сделать обратный брейк. А когда после двух подряд двойных ошибок Даниила счет стал 4:5, случился один из самых эмоциональных моментов вечера. Россиянин завелся из-за постоянных подсказок отца и тренера Стефаноса — Апостолоса Циципаса. В туре такие претензии существуют давно.

Судья на вышке вынес предупреждение не сопернику за коучинг, а самому Медведеву — за видимое оскорбление. И тут все увидели разъяренного Даниила.

MEDVEDEV BLOWS UP! ??



The Russian has sensationally accused Tsitsipas of being coached and has GIVEN IT to the umpire over it too! ??#AusOpen — live on Channel 9, 9Now and Stan Sport. pic.twitter.com/8Xa3qOjvnf — Wide World of Sports (@wwos) January 28, 2022

«Бро, ты с ума сошел? За что? И его отец может говорить каждый розыгрыш? Бро, ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш?» — начал Медведев, расположившись на своей скамейку у вышки.

После этого Даниил сорвался на крик: «Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Повторяю! Отвечай на мой вопрос! Ты ответишь на мой вопрос?!»

Дальше теннисист стал чуть спокойнее: «Ты можешь ответить на мой вопрос, пожалуйста? Скажи, его отец может говорить каждый розыгрыш?»

Когда же судья ответил, что это не коучинг, Медведев сначала выразил разочарование, а потом снова наорал на отвернувшегося рефери: «О мой бог, ты такой ужасный человек! Как можно быть таким плохим судьей в полуфинале «Большого шлема»? Смотри на меня, я с тобой разговариваю!»

Судья уточнил, что именно хочет россиянин, и тот ответил: «Накажи за коучинг, потому что его отец говорит каждый розыгрыш. А мне ты дал предупреждение просто так».

Тут же рефери объявил о возобновлении игры стандартным «Время!» На что теннисист закричал: «Какое время?! Я с тобой говорю».

Проиграв сет, Медведев подошел к судье: «В следующий раз дай ему предупреждение. Если не дашь, ты... как бы сказать... маленькая кошка». При этом россиянин использовал сочетание двух английских слов — small cat, произнеси он pussy — это стало бы прямым оскорблением.

«You are a... ??? ???» ?



We've never heard that before from Daniil Medvedev ?#AusOpen pic.twitter.com/zqQca8EPTg — Eurosport (@eurosport) January 28, 2022

Циципас в итоге получил предупреждение за коучинг, но только в начале четвертого сета. В развязке второй партии судья обратился к нему из-за затяжки времени при подаче, что греку не помешало.

«Я потерял энергию, но фокус вернулся»

Медведев после выплеска эмоций дальше действовал лучше соперника и оформил победу в четырех сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 за два с половиной часа. После матча россиянин урегулировал конфликт с судьей, пожал руку и ему, и сопернику. И сразу вернулся к этой теме в интервью на корте с Джимом Курье.

«Если честно, не думаю, что такие плохие эмоции мне помогают. Когда они были, часто проигрывал из-за этого, потому что терял концентрацию. После того как это случилось, сказал себе, что это неправильно, это ошибка. Я вновь поймал концентрацию в начале третьего сета. Стал снова подавать хорошо, что вернуло меня в матч. И сказал себе: «Хорошо, я потерял энергию, но фокус вернулся. Матч все-таки немного важный, да». И я рад, что это сработало», — сказал Даниил.

Курье обратил внимание, что Медведев не только вернул уверенную подачу по ходу матча, но и снова сделал брейк в решающий момент. Притом что Ципипас играл сильно.

«Ты лучше меня знаешь такие вещи, Джим. Иногда матчи настолько равные, что все решается в нюансах. Где-то я мог сделать брейк, где-то он упустил такую возможность. Но со счета 5:4 в третьем сете я нашел игру, этот момент, стал лучше читать его подачу и возвращать каждый мяч, сделал несколько классных и важных обводок. И потом, такое ощущение, что он потерял силы, не мог уже так играть, а я, наоборот, прибавил. Думаю, если бы дальше матч продолжался, я был бы еще свежее, чем в его начале», — сказал Даниил.

Сразу после этого Курье уточнил, как именно Медведев восстановился после почти пятичасового противостояния с Оже-Альяссимом. Вопрос физического состояния россиянина у многих вызывал сомнения.

«Когда ушел после матча с Феликсом, говорил с тренером. Спросил тогда, что делать, потому что был полностью выжат. Сидел в раздевалке и не мог пошевелиться. Что ж, мы хорошо провели восстановительные процедуры. На следующий день, когда проснулся и открыл глаза, подумал: «А что ж, неплохо, кое-что болит, но не так сильно, как могло быть, так что смогу восстановиться». Был более уставшим, чем обычно наутро после матчей. Сегодня было несколько ошибок, но не критично. Слава богу, что играл не пять часов, так что быстрее смогу восстановиться к финалу», — сказал Даниил.

That winning moment ?@DaniilMedwed earns the right to battle Rafael Nadal for a maiden #AusOpen title ?#AO2022 pic.twitter.com/BMXHtqVETa — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2022

«Опять сыграю финал с тем, кто идет за 21-м «шлемом»

Год назад Медведев уступил в решающем матче Australian Open против Новака Джоковича. И затем взял первый «шлем» на US Open в финале против серба, которого называет легендой. Тогда Джокович остался без календарного «Большого шлема» и возможности оторваться по числу титулов на «мэйджорах» в великой тройке с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем — у всех троих по 20.

Теперь Медведев сыграет в финале Australian Open с Надалем. Рафаэль победил Даниила в эпичном пятисетовом противостоянии в финале US Open-2019, когда дебютант отыгрался с 0-2. В Мельбурне россиянин может не дать испанцу взять 21-й «шлем».

«Да, я опять сыграю против одного из величайших. И, что забавно, опять с тем, кто идет за 21-м «шлемом». Полагаю, в прошлый раз Рафа смотрел финал по ТВ. Не знаю, за кого он тогда болел. Думаю, теперь Новак посмотрит наш матч в воскресенье», — сказал Медведев на корте во время интервью Курье и сорвал овацию публики, с которой он на этом турнире ловит контрастные эмоции.

Даниил также добавил: «Финал «Большого шлема» — особенный. Конечно, я помню свой матч с Рафой на US Open. Это был мой первый финал на «Большом шлеме», мы играли почти пять часов. И я был очень близок. После этого мы встречались еще несколько раз. Я готов. Я знаю, что Рафа — очень сильный игрок, а потому должен показать свой максимум, чтобы постараться победить».

«Grand Slam finals are special... I'm ready.»@DaniilMedwed knows what it's like to feature in the final showdown at the #AusOpen ?#AO2022 pic.twitter.com/TFAb39WGJk — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2022

Курье также уточнил, будет ли Медведев в субботу вечером смотреть женский финал между австралийкой Эшли Барти и американкой Дэниэлл Коллинз. При этом американец не стал уточнять про более поздний парный финал мужчин с австралийским противостоянием дуэта Ника Кирьоса с Танаси Коккинакисом против Мэттью Эбдена и Макса Перселла.

«А во сколько они играют? В 19.30? В 19.15 у меня обычно начинается ужин, так что пропущу начало матча», — сказал Медведев.

И когда Курье попросил ответить то, что хочет слышать заревевшая публика, чтобы расположить ее к себе, Даниил под овацию добавил: «Хорошо, я посмотрю на телефоне. Обязательно посмотрю».

Экс-первая ракетка мира также спросил, почему так мало человек в ложе Медведева. В Мельбурне нет супруги теннисиста Дарьи, главные люди в группе поддержки на арене — тренер Жиль Сервара и агент.

«Я знаю, что это так. Но есть особенные люди, которые со мной весь год. Иногда их больше, иногда меньше. Когда играл с Феликсом, жена сказала, что больше даже смотрела не по ТВ, а следила за счетом в онлайн, потому что картинка запаздывала. И она видела, что счет стал 30:0, смотрела розыгрыш с 15:0 и думала: «Как же он его выиграет, это же невозможно!» Те, кто сейчас со мной, мне очень сильно помогли. Надеюсь, так и продолжится», — сказал Медведев.

«Наверное, подумаю о Новаке после финала»

Медведев ушел с корта, на этот раз оставив свой автограф на камере без дополнительных приписок в стиле «Siuuu!!!» или «Не устал». Следом из студии Eurosport его снова забросали комплиментами о том, что он просто невероятный и лучший.

«Я даже не слышал, что вы там говорите. Лучший? Мне нравится это слово, спасибо! Да, вы правы, это было противостояние — больше, чем просто матч. Так и есть, начиная с нашей первой игры в Майами. Стефанос — особенный игрок. Где бы мы ни были в рейтинге, где бы ни встречались, всегда сложно с ним играть. Конечно, сегодня были эмоциональные моменты и у меня, и у него. Очень рад, что смог победить, потому что матч был близким и равным», — сказал Медведев.

Об американских горках в игре и неудобной для него высокой скорости Циципаса россиянин заметил: «Да, так и было. Стефанос быстрый, старается идти к сетке, держать контроль над розыгрышами. Я чувствовал себя немного уставшим сегодня, некоторые удары были слишком резкими, чтобы я успевал, мои ноги были не так быстры. Но в конце третьего сета я немного прибавил, начал наносить удары, которых он, наверное, не ждал. Я не особо менял свою позицию, просто стал бить сильнее, когда мяч летел на ракетку, и выигрывать больше быстрых очков».

Медведев также оценил, в чем теперь может прибавить: «Я чувствую, что сегодня, наверное, был мой худший матч на турнире. Мазал больше, чем в предыдущих, особенно с бэкхенда. Топ-игроки, такие как Рафа, Стефанос или Маттео (Берреттини), могут этим пользоваться. Не очень был доволен собой в некоторые моменты матча. Но говорил себе, что когда ты отыграл 4:40 два дня назад, непросто выйти на корт и вновь бить по мячу. Это не значит, что завтра буду бегать несколько часов. Мне нужно быть свежим, чтобы сыграть с Рафой лучше. Это очень важно».

'What would Novak do?' ?



Alize Lim just wants to know if Daniil Medvedev will think about Novak Djokovic during the final? ?#AusOpen | @DaniilMedwed | @AlizeLim pic.twitter.com/vKw0PsCNmj — Eurosport (@eurosport) January 28, 2022

Даниил под конец ответил на популярный теперь вопрос с учетом его речи после четвертьфинала — будет ли он против Надаля пытаться представить, что бы на его месте думал и делал Джокович: «Я определенно не собираюсь думать об этом до или во время матча. А после игры — в зависимости от результата, наверное, подумаю немного о нем, а также, возможно, о Роджере».

Финал Медведева и Надаля — в воскресенье. И вместе с тем — ответ на вопрос, заберет ли россиянин второй в карьере «Большой шлем» или Рафа вырвется вперед по их числу в великой тройке с Федерером и Джоковичем.