Победитель 14 турниров ATP Дмитрий Турсунов рассказал о своих ожиданиях от финала Australian Open.

«Думаю, Надалю тоже принципиально выиграть этот матч, потому что он обгонит Джоковича по шлемам. Конечно, нет предпосылок, что Новак больше не возьмет титулов и перестанет играть, — цитирует Турсунова Metaratings.ru. — А для Рафы с каждым годом это становится сложнее делать. Для Роджера, к примеру, тоже. Федерер думаю, уже ни одного шлема не возьмет. Рафа костьми ляжет для победы, но этого банально может не хватить. Я не завидую Дане в этой ситуации, но, обыграв Рафу, он сможет развиваться еще больше. Он и без того супер теннисист, который с каждым днем становится лучше, но в случае победы он станет вообще уникальным игроком».

Также Турсунов заявил, что считает Медведева фаворитом финала Australian Open.

«Я считаю, что Даня — фаворит. Мне уже в полуфинале казалось, что Берреттини сможет обыграть Надаля, Рафу можно забить физически. Не всегда это получается, но это можно сделать. К тому же он становится старше и не может восстанавливаться, как это делал в 20. Огромное оружие Рафы — самодисциплина. Он борется от первого до последнего розыгрыша одинаково. Все будет решаться только на корте, но пока можно сказать, что стабильности сегодняшнего Рафы не хватает, чтобы обыграть Даню», — добавил он.

Финал мужского турнира Australian Open состоится в воскресенье, 30 января. Медведев и Надаль выйдут на корт в 11:30 по московскому времени.