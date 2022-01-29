Тарпищев: «Медведеву потребуется месяц для полного восстановления после Australian Open»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о том, в каком физическом состоянии будет Даниил Медведев после окончания Australian Open.

«По возвращении из Австралии ему нужно перейти на щадящий режим работы- как минимум на месяц. Прийти в себя, залечить все повреждения, немного закачать мышцы, поработать над растяжкой. В общем, привести организм в полный порядок. Только при этом условии Медведев сможет сохранить себя для долгих выступлений. В противном случае ему будет трудно уберечься от травм», — приводит слова Тарпищева Betonmobile.ru.

Глава ФТР не сомневается, что российский теннисист рано или поздно станет первой ракеткой мира.

«Даже если это не произойдет по окончании Australian Open, Дане не стоит беспокоиться. Природа наградила его редкими данными: ростом, мощью — и одновременно высокой скоростью. Если Медведев хочет занять трон надолго, ему не следует гнаться за призовыми и рейтинговыми очками. Пусть играет спокойно, и все придет само», — добавил он.

В финале Australian Open в воскресенье, 30 января, Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.