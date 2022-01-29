Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:39

Тарпищев: «Медведеву потребуется месяц для полного восстановления после Australian Open»

Анна Горшкова
Корреспондент

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о том, в каком физическом состоянии будет Даниил Медведев после окончания Australian Open.

«По возвращении из Австралии ему нужно перейти на щадящий режим работы- как минимум на месяц. Прийти в себя, залечить все повреждения, немного закачать мышцы, поработать над растяжкой. В общем, привести организм в полный порядок. Только при этом условии Медведев сможет сохранить себя для долгих выступлений. В противном случае ему будет трудно уберечься от травм», — приводит слова Тарпищева Betonmobile.ru.

Глава ФТР не сомневается, что российский теннисист рано или поздно станет первой ракеткой мира.

«Даже если это не произойдет по окончании Australian Open, Дане не стоит беспокоиться. Природа наградила его редкими данными: ростом, мощью — и одновременно высокой скоростью. Если Медведев хочет занять трон надолго, ему не следует гнаться за призовыми и рейтинговыми очками. Пусть играет спокойно, и все придет само», — добавил он.

В финале Australian Open в воскресенье, 30 января, Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Источник: https://betonmobile.ru/shamil-tarpishhev-medvedevu-potrebuetsya-mesyats-dlya-polnogo-vosstanovleniya-posle-australianopen
Теннис
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Девочка с косичкой: как Анна Курникова выглядела в детстве
Материалы сюжета: Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: финал Australian Open 2022, новости, анонс и обзор главного матча турнира
Судья, которого Медведев назвал «маленькой кошкой», выложил сторис с гифкой кота и песней «Дикая кошка»
Турсунов: «Медведев — фаворит в финале Australian Open. Надаль костьми ляжет для победы, но этого может не хватить»
Кафельников: «Надаль не выдержит темпа Медведева в финале Australian Open»
Стало известно, за какой неприличный жест Медведев был оштрафован на Australian Open
«Молодец, что настучал на папу Циципаса». Что иностранцы пишут Медведеву после скандала на Australian Open
Медведев — Надаль: дата и время начала финала Australian Open, где смотреть матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Судья, которого Медведев назвал «маленькой кошкой», выложил сторис с гифкой кота и песней «Дикая кошка»

Барти — о победе на Australian Open: «Не чувствую, что должна стоять рядом с великими чемпионками»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости