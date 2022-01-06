Суд по делу Джоковича перенесли на два часа

Рассмотрение иска сербского теннисиста Новака Джоковича перенесли на два часа. Об этом в Twitter сообщила журналистка Карен Свини. Заседание пройдет в Мельбурне и теперь начнется в 18.00 (в 10.00 мск.).

В рамках слушания Федеральный суд Австралии рассмотрит ходатайство о том, чтобы Джоковичу разрешили остаться в Мельбурне до понедельника.

Перед вылетом в Мельбурн Джокович сообщил, что получил медицинское исключение для участия в Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января. Для поездки в Австралию всем иностранцам необходима прививка вакциной из утвержденного списка или подтвержденный медотвод.

Однако позднее у теннисиста возникли проблемы с въездом в Австралию из-за неправильно оформленной визы. Команда серба неверно заполнила пункт о вакцинации против коронавируса и медотводе. В итоге было принято решение отказать спортсмену во въезде на территориию Австралии.

На данный момент он находится в отеле The Park, где также временно проживают лица, просящие убежища в стране и ожидающие решения.