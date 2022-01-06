Суд Австралии рассмотрит иск Джоковича по поводу решения выдворить его из страны

В 08.00 по московскому времени Федеральный суд Австралии рассмотрит иск сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает в своем Twitter журналист The Age Пол Саккал.

Djokovic legal bid to overturn visa ruling to be heard at Federal Court at 4pm. He's staying at the Park Hotel — also occupied by asylum seekers in immigration detention. Fed court judge in initial hearing she was willing to sit late & asked if his hotel had tennis courts @theage — Paul Sakkal (@paulsakkal) January 6, 2022

По местному времени это 16.00. На данный момент он находится в отеле The Park, где также временно проживают лица, просящие убежища в стране и ожидающие решения.

Перед вылетом Джокович сообщил, что получил медицинское исключение для участия в Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января. Для поездки в Австралию всем иностранцам необходима прививка вакциной из утвержденного списка или подтвержденный медотвод.

Однако позднее у теннисиста возникли проблемы с въездом в Австралию из-за неправильно оформленной визы. Команда серба неверно заполнила пункт о вакцинации против коронавируса и медотводе. В итоге было принято решение отказать спортсмену во въезде на территориию Австралии.