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Суд Австралии рассмотрит иск Джоковича по поводу решения выдворить его из страны

08:02
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В 08.00 по московскому времени Федеральный суд Австралии рассмотрит иск сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает в своем Twitter журналист The Age Пол Саккал.

По местному времени это 16.00. На данный момент он находится в отеле The Park, где также временно проживают лица, просящие убежища в стране и ожидающие решения.

Перед вылетом Джокович сообщил, что получил медицинское исключение для участия в Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января. Для поездки в Австралию всем иностранцам необходима прививка вакциной из утвержденного списка или подтвержденный медотвод.

Однако позднее у теннисиста возникли проблемы с въездом в Австралию из-за неправильно оформленной визы. Команда серба неверно заполнила пункт о вакцинации против коронавируса и медотводе. В итоге было принято решение отказать спортсмену во въезде на территориию Австралии.

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Евгений Петров все материалы автора
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