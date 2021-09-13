Шарапова — о US Open: «Особый город, особенный турнир»
08:32
Бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от посещения финала US Open, в котором Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).
«Особый город, особенный турнир», — написала Шарапова в Twitter.
В 2006 году 19-летняя Шарапова выиграла на US Open свой второй титул «Большого шлема». В финале она в двух сетах обыграла бельгийку Жюстин Энен-Арденн — 6:4, 6:4.
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