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Шарапова — о US Open: «Особый город, особенный турнир»

08:32
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Бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от посещения финала US Open, в котором Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).

«Особый город, особенный турнир», — написала Шарапова в Twitter.

В 2006 году 19-летняя Шарапова выиграла на US Open свой второй титул «Большого шлема». В финале она в двух сетах обыграла бельгийку Жюстин Энен-Арденн — 6:4, 6:4.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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