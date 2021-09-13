Бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от посещения финала US Open, в котором Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).

«Особый город, особенный турнир», — написала Шарапова в Twitter.

Special city, special tournament ? pic.twitter.com/2sFV6NHjUx — Maria Sharapova (@MariaSharapova) September 13, 2021

В 2006 году 19-летняя Шарапова выиграла на US Open свой второй титул «Большого шлема». В финале она в двух сетах обыграла бельгийку Жюстин Энен-Арденн — 6:4, 6:4.