«Не могу поверить». Медведев опубликовал первый пост после победы на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал первый пост в социальных сетях после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4).

«Не могу поверить», — написал Медведев в Instagram.

Медведев впервые в карьере победил в турнире «Большого шлема». Это его четвертый титул в 2021 году.

Он стал третьим россиянином, который выиграл турнир «Большого шлема». Ранее это удалось Марату Сафину (US Open-2000 и Australian Open-2005) и Евгению Кафельникову (Roland Garros-1996 и AO-1999).