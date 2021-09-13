«Не могу поверить». Медведев опубликовал первый пост после победы на US Open
08:21
Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал первый пост в социальных сетях после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4).
«Не могу поверить», — написал Медведев в Instagram.
Медведев впервые в карьере победил в турнире «Большого шлема». Это его четвертый титул в 2021 году.
Он стал третьим россиянином, который выиграл турнир «Большого шлема». Ранее это удалось Марату Сафину (US Open-2000 и Australian Open-2005) и Евгению Кафельникову (Roland Garros-1996 и AO-1999).
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Материалы сюжета: Даниил Медведев выиграл US Open 2021, финал с Новаком Джоковичем, обзор, новости и материалы
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