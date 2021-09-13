Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что планирует отметить победу над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4).

«Знаю, что в ближайшее время у меня не будет турниров, я знаю, как праздновать. Русские умеют праздновать. Надеюсь, я не попаду в новости. Если все-таки попаду, то только с положительной стороны. Но я обязательно буду отмечать следующие несколько дней», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Также россиянин рассказал о своей тактике на игру.

«Играл ли Джокович в свой лучший теннис? Может, не сегодня. На него оказывалось большое давление. Я тоже чувствовал давление из-за риска на второй подаче. Знал, что не могу выполнять простую подачу, потому что ему это нравится. Таков был план на игру. Я был уверен в себе во многие напряженные моменты матча, сумел справиться с этим. Всегда дело в мелких деталях. Мы видели, что он может играть лучше. Вопрос в том, если бы он сделал это сегодня, смог ли бы я с ним справиться? Теперь мы никогда этого не узнаем. Я просто рад победе».

Медведев впервые в карьере победил в турнире «Большого шлема». Это его четвертый титул в 2021 году.