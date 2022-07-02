Джокович рассказал о мерах предосторожности из-за коронавируса на Уимблдоне

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о мерах предосторожности из-за коронавируса на Уимблдонском турнире. По словам 35-летнего серба, он почти не выходит из дома.

«В основном я бываю на кортах и дома с семьей, — приводит слова теннисиста Tennis Majors. — Я, как и Надаль, почти не выхожу из дома. Но особо не беспокоюсь. Просто стараюсь оставаться здоровым, держать концентрацию и играть на турнире. Прямо сейчас не думаю, подхвачу ли коронавирус или нет. Но, конечно, всем необходимо быть осторожными, особенно учитывая то, через что мы прошли за последние два года».

В пятницу, 1 июля, Джокович победил своего соотечественника Миомира Кецмановича (6:0, 6:3, 6:4) в третьем круге Уимблдона. В четвертом круге турнира он сыграет с нидерландцем Тимом ван Рейтховеном.