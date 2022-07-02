Тан и Томлянович вышли в четвертый круг Уимблдона

Француженка Армони Тан вышла в четвертый круг Уимблдона.

В третьем круге Тан победила британку Кэти Бултер в двух сетах — 6:1, 6:1.

В параллельном матче австралийка Айла Томлянович обыграла Барбору Крейчикову из Чехии — 2:6, 6:4, 6:3.

В четвертом круге Армони Тан встретится с победителем матча Кори Гауфф (США, 11) — Аманда Анисимова (США, 20), а Айла Томлянович — с победителем игры Ига Свентек (Польша, 1) — Ализе Корне (Франция).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Армони Тан (Франция) — Кэти Бултер (Великобритания, WC) — 6:1, 6:1

Айла Томлянович (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 13) — 2:6, 6:4, 6:3