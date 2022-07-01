Джокович обыграл Кецмановича и вышел в четвертый круг Уимблдона

Сербский теннисит Новак Джокович обыграл соотечественника Миомира Кецмановича в третьем круге Уимблдона.

Матч продолжался 1 час 53 минуты и завершился со счетом 6:0, 6:3, 6:4.

На счету третьей ракетки мира Джоковича шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14. У 30-й ракетки мира Кецмановича — один эйс, пять двойных и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В четвертом круге турнира Джокович сыграет с представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия, 25) — 6:0, 6:3, 6:4

Давид Гоффен (Бельгия) — Уго Умбер (Франция) — 4:6, 7:5, 6:2, 7:5

Томми Пол (США, 30) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:3, 6:2, 6:2