Джокович обыграл Кецмановича и вышел в четвертый круг Уимблдона
Сербский теннисит Новак Джокович обыграл соотечественника Миомира Кецмановича в третьем круге Уимблдона.
Матч продолжался 1 час 53 минуты и завершился со счетом 6:0, 6:3, 6:4.
На счету третьей ракетки мира Джоковича шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14. У 30-й ракетки мира Кецмановича — один эйс, пять двойных и один реализованный брейк-пойнт из четырех.
В четвертом круге турнира Джокович сыграет с представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия, 25) — 6:0, 6:3, 6:4
Давид Гоффен (Бельгия) — Уго Умбер (Франция) — 4:6, 7:5, 6:2, 7:5
Томми Пол (США, 30) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:3, 6:2, 6:2