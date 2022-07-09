Рыбакина заработала 2,5 миллиона долларов за победу на Уимблдоне

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победителем Уимблдона-2022 в женской одиночной сетке.

За победу в турнире 23-летняя спортсменка заработала 2,5 миллиона долларов при общей сумме призовых в 48,9 миллиона долларов.

В финале Уимблдона Рыбакина обыграла Онс Жабер из Туниса — 3:6, 6:2, 6:2.

Рыбакина является уроженкой Москвы, она начинала профессиональную карьеру в теннисе как гражданка России. В июне 2018 года теннисистка сменила спортивное гражданство и стала выступать за Казахстан.