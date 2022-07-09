Рыбакина о победе на Уимблдоне: «Если честно, не ожидала, что буду играть на второй неделе»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свою победу на Уимблдоне-2022.

В финале турнира спортсменка победила Онс Жабер из Туниса в трех сетах — 3:6, 6:2, 6:2.

«Я очень нервничала перед финалом и во время него, очень рада, что все наконец закончилось. Никогда еще я не чувствовала ничего подобного. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, это были невероятные две недели.

Также мне хочется сказать спасибо Онс Жабер за отличный матч. Играть против нее — одно удовольствие, ни одна из теннисисток не похожа на нее, думаю, что она — пример для всех. Я сегодня очень много пробежала, думаю, мне больше не нужна физподготовка», — сказала во время церемонии награждения Рыбакина.

Также спортсменка отметила, что не ожидала своего успеха.

«Я не думала, что буду играть на второй неделе Уимблдона. Выиграть этот турнир — просто потрясающе! Не могу подобрать слов, чтобы описать, насколько я счастлива. Для меня большая честь выступать перед королевской ложей. Я бы не была здесь, если бы не моя команда. Благодарю президента Федерации тенниса Казахстана за поддержку во время матчей. Очень жаль, что родители не смогли приехать, без них меня бы здесь не было. Зато смогла приехать сестра», — добавила теннисистка.

Рыбакина выиграла первый в карьере турнир Большого шлема. 23-летняя спортсменка — уроженка Москвы и начинала карьеру в теннисе как гражданка России. Она сменила спортивное гражданство в июне 2018 года и стала представлять Казахстан.