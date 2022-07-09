В ФТР не держат обиды на победительницу Уимблдона Рыбакину из-за смены гражданства

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу уроженки Москвы Елены Рыбакиной в финале Уимблдона.

Представляющая Казахстан Рыбакина выиграла у представительницы Туниса Онс Жабер в трех сетах — 3:6, 6:2, 6:2.

«Поздравляю! Мы много сделали для ее роста. Молодец! Есть ли на нее обида? Нет. Это спорт. Каждый выбирает свой путь. Это их право. Нет ли двойных стандартов со стороны организаторов? Нет, конечно. Ничего такого не заметил. При чем здесь это? А Рыбакину еще раз поздравляю», — сказал Тарпищев «СЭ».

23-летняя Рыбакина — уроженка Москвы и начинала карьеру в теннисе как гражданка России. Она сменила спортивное гражданство в июне 2018 года и стала представлять Казахстан.