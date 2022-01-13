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Сегодня, 12:14

Чешская теннисистка Ворачова потребовала компенсацию за депортацию из Австралии

Роман Шишов
Корреспондент

Чешская теннисистка Рената Ворачова хочет потребовать компенсациюот Tennis Australia за то, что ей аннулировали австралийскую визу, информирует RTL Today. Как отмечается, на один только билет она вместе с тренером потратила 2780 долларов.

Также в сумму компенсации должны войти проживание в отелях, подготовка к Australian Open, возможный выигрыш из призового фонда, а также потраченное время.

Если Федерация тенниса Австралии не пойдет Ворачовой навстречу, то она грозится обратиться в суд.

Напомним, что спортсменку депортировали за то, что она не была вакцинирована. Спортсменка не стала оспаривать это решение в суде, как сделал это первая ракетка мира серб Новак Джокович, который попал в похожую ситуацию.

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