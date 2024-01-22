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22 января, 20:00

Джокович — Фритц: время начала и где смотреть трансляцию матча Australian Open

Матч 1/4 финала Australian Open Джокович — Фритц начнется в 06:30 23 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Первая ракетка мира Новак Джокович сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии во вторник, 23 января. Начало — ориентировочно в 06:30 (по московскому времени).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня на Australian Open.

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Теннисисты провели между собой 8 матчей и в каждом из них побеждал серб. Фритц за все это время взял лишь два сета — в проигранной встрече 1/16 финала Australian Open-2021 (6:7 (1:7), 4:6, 6:3, 6:4, 2:6).

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Тэйлор Фритц
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