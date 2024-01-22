Australian Open — расписание и результаты 1/4 финала 23 января: матчи Рублева и Соболенко

Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 23 января.

23 января в Мельбурне в 1/4 финала Андрей Рублев сыграет против итальянца Янника Синнера, Новак Джокович — с Тэйлором Фритцем. Белоруска Арина Соболенко встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.

Начало игрового дня — в 05.00 по московскому времени.

23 января, вторник

Australian Open-2024

1/4 финала

Мужчины

Новак Джокович (Сербия) — Тэйлор Фритц (США) — 06.30 мск

Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублев (Россия) — не ранее 12.30

Женщины

Марта Костюк (Украина) — Коко Гауфф (США) — 05.00

Барбора Крейчикова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — не ранее 11.00

Расписание и все результаты Australian Open-2024