Australian Open — расписание и результаты 1/4 финала 23 января: матчи Рублева и Соболенко
Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 23 января.
23 января в Мельбурне в 1/4 финала Андрей Рублев сыграет против итальянца Янника Синнера, Новак Джокович — с Тэйлором Фритцем. Белоруска Арина Соболенко встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.
Начало игрового дня — в 05.00 по московскому времени.
23 января, вторник
Australian Open-2024
1/4 финала
Мужчины
Новак Джокович (Сербия) — Тэйлор Фритц (США) — 06.30 мск
Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублев (Россия) — не ранее 12.30
Женщины
Марта Костюк (Украина) — Коко Гауфф (США) — 05.00
Барбора Крейчикова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — не ранее 11.00
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