Брат Калинской: «Анна живет своей мечтой и стремится выиграть Australian Open»

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский прокомментировал выход своей сестры Анны Калинской в четвертьфинал Australian Open-2024.

«Всегда в нее верил, уверен, что для нее это мечта и цель. Анна всегда переживала, что не может пройти дальше, но это спорт. Ты должен продолжать работать изо дня в день, и тогда обязательно удача улыбнется, я ей про это говорил. Смотря ее игры сейчас, вижу, как она прибавила, атакует, не боится ошибиться, не делает невынужденных ошибок. Анна живет своей мечтой, эмоции переполняют, но она сконцентрирована и стремится выиграть титул. Я ею очень горжусь!» — цитирует футболиста Metaratings.ru.

В матче 1/8 финала турнира Калинская обыграла итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:4, 6:2. Ее следующей соперницей будет китаянка Чжэн Циньвэнь, которая в четвертом круге одолела француженку Осеан Доден (6:0, 6:3).