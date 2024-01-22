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Сегодня, 19:37

Брат Калинской: «Анна живет своей мечтой и стремится выиграть Australian Open»

Алина Савинова
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Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский прокомментировал выход своей сестры Анны Калинской в четвертьфинал Australian Open-2024.

«Всегда в нее верил, уверен, что для нее это мечта и цель. Анна всегда переживала, что не может пройти дальше, но это спорт. Ты должен продолжать работать изо дня в день, и тогда обязательно удача улыбнется, я ей про это говорил. Смотря ее игры сейчас, вижу, как она прибавила, атакует, не боится ошибиться, не делает невынужденных ошибок. Анна живет своей мечтой, эмоции переполняют, но она сконцентрирована и стремится выиграть титул. Я ею очень горжусь!» — цитирует футболиста Metaratings.ru.

В матче 1/8 финала турнира Калинская обыграла итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:4, 6:2. Ее следующей соперницей будет китаянка Чжэн Циньвэнь, которая в четвертом круге одолела француженку Осеан Доден (6:0, 6:3).

Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashitnik-pari-nn-kalinskii-sestra-zhivyot-svoei-mechtoi-i-stremitsya-vyigrat-australian-open-326443/
Николай Калинский
Теннис
Australian Open
Анна Калинская
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