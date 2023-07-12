Джокович: «Не хочу показаться высокомерным, но я считаю себя фаворитом Уимблдона»

23-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович ответил, считает ли себя фаворитом Уимблдона.

«Не хочу показаться высокомерным, но, конечно, я считаю себя фаворитом. Если судить по моим результатам здесь по ходу карьеры, по предыдущим четырем Уимблдонам, которые я выиграл, и по другим полуфиналам, да, я считаю себя фаворитом», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Серб обыграл россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале Уимблдона со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3. За выход в финал турнира 36-летний Джокович поборется с итальянцем Янником Синнером.