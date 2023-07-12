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Сегодня, 11:08

Ольховский: «Если Рублев продолжит так играть, то сможет выйти в полуфинал турнира «Большого шлема»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал то, что Андрей Рублев не может преодолеть стадию четвертьфиналов ТБШ.

«Я считаю, что Андрей очень хорошо выступил на Уимблдоне. На этом турнире он попал на Джоковича, которого сейчас обыграть очень сложно любому, но по скорости, по мощи игры Андрей является одним из сильнейших в мире. Я думаю, если он продолжит так играть, то обязательно преодолеет этот барьер и сможет выйти в полуфинал турнира Большого шлема», — приводит слова Ольховского ТАСС.

11 июля Рублев уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона. Россиянин никогда не доходил дальше этой стадии на турнирах «Большого шлема», на его счету восемь поражений.

Андрей Рублев. Рублев заставил Джоковича напрячься. Россиянин достойно сражался с легендой на Уимблдоне

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
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