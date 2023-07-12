Медведев — Юбенкс, Жабер — Рыбакина: 1/4 финала Уимблдона, расписание и результаты дня
В среду, 12 июля, на Уимблдоне-2023 состоятся матчи 1/4 финала.
Уимблдон (время начала матчей — мск, ориентировочное)
1/4 финала
Женщины
Мэдисон Кис (США, 25) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2). 15.00
Онс Жабер (Тунис, 6) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3). 15.30
Мужчины
Даниил Медведев (Россия, 3) — Кристофер Юбенкс (США). 16.30
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Хольгер Руне (Дания, 6). 17.00
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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