Медведев вышел во второй круг турнира Australian Open в Мельбурне
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл швейцарца Анри Лааксонена (6:1, 6:4, 7:6 7:3) в первом круге одиночного разряда турнира Australian Open в Мельбурне.
Встреча длилась 1 час и 54 минуты. В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Лайам Броади (Великобритания, Q) — Ник Кирьос (Австралия)
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Анри Лааксонен (Швейцария) — 6:1, 6:4, 7:6 (7:3)
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