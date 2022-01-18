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Сегодня, 08:32

Медведев вышел во второй круг турнира Australian Open в Мельбурне

Виктория Кравченко
Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл швейцарца Анри Лааксонена (6:1, 6:4, 7:6 7:3) в первом круге одиночного разряда турнира Australian Open в Мельбурне.

Встреча длилась 1 час и 54 минуты. В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Лайам Броади (Великобритания, Q) — Ник Кирьос (Австралия)

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Анри Лааксонен (Швейцария) — 6:1, 6:4, 7:6 (7:3)

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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