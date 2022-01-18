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Сегодня, 08:14

Рублев высказался о своем старте на Australian Open

Виктория Кравченко

Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге Australian Open обыграл итальянца Джанлуку Маджера — 6:3, 6:2, 6:2.

Отметим, из-за положительного теста на ковид теннисист пропустил ATP Cup.

«Рад вернуться в Мельбурн, это невероятное и красивое место. Немного волновался перед матчем, потому что до этого ничего не играл из-за положительного теста. Я не знал, как все сложится, и доволен, что в первом матче за месяц сыграл хорошо. Я рад, что в итоге играю и одержал победу», — цитирует Рублева Eurosport.

Во втором круге 24-летний россиянин сыграет с победителем матча Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Ричардас Беранкис (Литва).

Теннис
Андрей Рублев
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