Australian Open: Рублев и Медведев сыграют первые матчи. Расписание и результаты 18 января
Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).
Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проводят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.
Начало игрового дня — 03:00 по московскому времени.
Андрей Рублев сыграет против итальянца Джанлуки Маджера, Даниил Медведев — с Анри Лааксоненом из Швейцарии.
Ранее во второй круг вышли Карен Хачанов и Аслан Карацев.
Australian Open-2022
Мужчины. Одиночный разряд
18 января, вторник
Расписание и результаты дня
Первый круг
Роберто Баутиста Агут (Испания) — Стефано Травалья (Италия)
Ботик ван де Зандсюлп (Голландия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Эмилио Гомес (Эквадор) — Марин Чилич (Хорватия)
Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Юго Гастон (Франция)
Филипп Кольшрайбер (Германия) — Марко Чеккинато (Италия)
Тимофей Скатов (Казахстан) — Норберт Гомбош (Словакия)
Уго Умбер (Франция) — Ришар Гаске (Франция)
Диего Шварцман (Аргентина) — Филип Краинович (Сербия)
Стив Джонсон (США) — Джордан Томпсон (Австралия)
Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Рикардас Беранкис (Литва)
Бенуа Пэр (Франция) — Тиагу Монтейру (Бразилия)
Андрей Рублев (Россия) — Джанлука Маджер (Италия) — не ранее 04:30
Жоау Соуза (Португалия) — Янник Синнер (Италия)
Григор Димитров (Болгария) — Иржи Легечка (Чехия)
Максим Кресси (США) — Джон Изнер (США)
Анри Лааксонен (Швейцария) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 06:00
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Пабло Андухар (Испания)
Таро Даниэль (Япония) — Томас Барриос (Чили)
Томаш Махач (Чехия) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина)
Каспер Рууд (Норвегия) — Алекс Молчан (Словакия)
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дэниэл Эванс (Великобритания) — Давид Гоффен (Бельгия)
Николоз Басилашвили (Грузия) — Энди Маррей (Великобритания)
Себастьян Баэс (Аргентина) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания)
Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Алекс Болт (Австралия)
Максимилиан Мартерер (Германия) — Тэйлор Фритц (США)
Алексей Попырин (Австралия) — Артур Риндеркнех (Франция)
Андреас Сеппи (Италия) — Камиль Майхшак (Польша)
Фрэнсис Тиафо (США) — Марко Трунхельити (Аргентина)
Лайам Броади (Великобритания) — Ник Кирьос (Австралия)
Лоренцо Музетти (Италия) — Алекс Де Минаур (Австралия)
Микаэль Имер (Швеция) — Стефанос Циципас (Греция)