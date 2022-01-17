Australian Open: Рублев и Медведев сыграют первые матчи. Расписание и результаты 18 января

Расписание и все результаты второго игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проводят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.

Начало игрового дня — 03:00 по московскому времени.

Андрей Рублев сыграет против итальянца Джанлуки Маджера, Даниил Медведев — с Анри Лааксоненом из Швейцарии.

Ранее во второй круг вышли Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Australian Open-2022

Мужчины. Одиночный разряд

18 января, вторник

Расписание и результаты дня

Первый круг

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Стефано Травалья (Италия)

Ботик ван де Зандсюлп (Голландия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Эмилио Гомес (Эквадор) — Марин Чилич (Хорватия)

Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Юго Гастон (Франция)

Филипп Кольшрайбер (Германия) — Марко Чеккинато (Италия)

Тимофей Скатов (Казахстан) — Норберт Гомбош (Словакия)

Уго Умбер (Франция) — Ришар Гаске (Франция)

Диего Шварцман (Аргентина) — Филип Краинович (Сербия)

Стив Джонсон (США) — Джордан Томпсон (Австралия)

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Рикардас Беранкис (Литва)

Бенуа Пэр (Франция) — Тиагу Монтейру (Бразилия)

Андрей Рублев (Россия) — Джанлука Маджер (Италия) — не ранее 04:30

Жоау Соуза (Португалия) — Янник Синнер (Италия)

Григор Димитров (Болгария) — Иржи Легечка (Чехия)

Максим Кресси (США) — Джон Изнер (США)

Анри Лааксонен (Швейцария) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 06:00

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Пабло Андухар (Испания)

Таро Даниэль (Япония) — Томас Барриос (Чили)

Томаш Махач (Чехия) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина)

Каспер Рууд (Норвегия) — Алекс Молчан (Словакия)

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Давид Гоффен (Бельгия)

Николоз Басилашвили (Грузия) — Энди Маррей (Великобритания)

Себастьян Баэс (Аргентина) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания)

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Алекс Болт (Австралия)

Максимилиан Мартерер (Германия) — Тэйлор Фритц (США)

Алексей Попырин (Австралия) — Артур Риндеркнех (Франция)

Андреас Сеппи (Италия) — Камиль Майхшак (Польша)

Фрэнсис Тиафо (США) — Марко Трунхельити (Аргентина)

Лайам Броади (Великобритания) — Ник Кирьос (Австралия)

Лоренцо Музетти (Италия) — Алекс Де Минаур (Австралия)

Микаэль Имер (Швеция) — Стефанос Циципас (Греция)