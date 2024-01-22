Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:26

Медведев — о том, что его не считают главным фаворитом Australian Open: «Я знаю, чего стою»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что многие болельщики не считают его основным фаворитом Открытого чемпионата Австралии. Третья ракетка мира отметил, что может противостоять любому сопернику, если находится в форме.

«Я знаю, чего я стою. Я знаю, насколько хорошо могу играть. Я доказал это на US Open, особенно самому себе. Там я встретился с несколькими серьезными соперниками, и мне удалось их победить. Я готов. Надеюсь, я смогу показать это на корте. Мы можем говорить вечно о том, кто готов, кто фаворит, но нужно просто выиграть», — сказал россиянин.

В четвертом круге Australian Open-2024 Медведев одержал победу над португальцем Нуну Боржешом (6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1). Его следующим соперником станет поляк Хуберт Хуркач. Матч между ними пройдет 24 января.

27-летний Медведев — победитель Открытого чемпионата США-2021, Итогового турнира ATP-2020 и 20 турниров ATP в одиночном разряде.

Источник: https://www.ubitennis.net/2024/01/i-know-what-im-worth-daniil-medvedev-focused-on-australian-open-glory/
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
0
Читайте также
«Спартак» потребует у «Кадиса» 2 миллиона евро компенсации за Абаскаля
Медведев рассказал о своей игре на Открытом чемпионате Австралии
Зеленский подписал указ о населенных украинцами территориях РФ
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
В Польше назвали бредом сумасшедшего предложения Подоляка по переговорам с РФ
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Мирру Андрееву нельзя перехваливать. Все самое сложное в карьере 16-летней россиянки только начинается
«Тренируюсь, устаю, отдыхаю, играю». Медведев устроил шоу на главной арене Australian Open
Определились все четвертьфиналисты Australian Open-2024 у женщин
Калинская сыграет с китаянкой Циньвэнь в четвертьфинале Australian Open
Медведев: «Хуркач — непростой соперник для меня. Кажется, три последних матча я ему проиграл»
Калинская — Паолини: видеообзор матча четвертого круга Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев заявил, что Медведев неоправданно проиграл третий сет в матче против Боржеша

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости