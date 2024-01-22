Медведев — о том, что его не считают главным фаворитом Australian Open: «Я знаю, чего стою»

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что многие болельщики не считают его основным фаворитом Открытого чемпионата Австралии. Третья ракетка мира отметил, что может противостоять любому сопернику, если находится в форме.

«Я знаю, чего я стою. Я знаю, насколько хорошо могу играть. Я доказал это на US Open, особенно самому себе. Там я встретился с несколькими серьезными соперниками, и мне удалось их победить. Я готов. Надеюсь, я смогу показать это на корте. Мы можем говорить вечно о том, кто готов, кто фаворит, но нужно просто выиграть», — сказал россиянин.

В четвертом круге Australian Open-2024 Медведев одержал победу над португальцем Нуну Боржешом (6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1). Его следующим соперником станет поляк Хуберт Хуркач. Матч между ними пройдет 24 января.

27-летний Медведев — победитель Открытого чемпионата США-2021, Итогового турнира ATP-2020 и 20 турниров ATP в одиночном разряде.