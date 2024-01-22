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Сегодня, 15:01

Тарпищев заявил, что Медведев неоправданно проиграл третий сет в матче против Боржеша

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что первая ракетка России Даниил Медведев уверенно победил португальского теннисиста Нуно Боржеша в матче четвертого круга Australian Open, хотя испытывал проблемы с подачей и неоправданно проиграл третий сет.

«У Дани был неприятный соперник, но он справился и в целом уверенно выиграл, хотя он неоправданно проиграл третий сет. Почему? Возможно, «поднаелся». С подачей у Медведева было не очень хорошо. В дальнейшем надо свою подачу играть лучше и сохранить свежесть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Медведев победил Боржеша со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.

Источник: https://tass.ru/sport/19782419
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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