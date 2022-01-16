Медведев рассказал, что дала ему победа на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, что в нем поменялось после победы на US Open.

«Победа придала мне больше уверенности. Раньше я очень переживал перед турнирами, если чувствовал, что плохо играю. Но победа в Нью-Йорке все изменила. Теперь я чувствую, что знаю еще больше о том, что могу делать, как могу играть, что должен делать, чтобы так играть», — цитирует Медведева ausopen.com.

В финале US Open россиянин обыграл Новака Джоковича. Это была его первая победа в турнире «Большого шлема».