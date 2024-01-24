Медведев побил рекорд Сафина по количеству полуфиналов на турнирах «Большого шлема» для россиян

Россиянин Даниил Медведев победил поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Australian Open. Матч продолжался пять сетов и завершился победой третьей ракетки мира со счетом — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Медведев в восьмой раз вышел в полуфинал на турнирах «Большого шлема» и побил рекорд в российском мужском теннисе. Ранее бывшая первая ракетка мира Марат Сафин 7 раз выходил в 1/2 финала на турнирах «Большого шлема».

Действующая третья ракетка мира четыре раза выходил в полуфинал US Open, трижды — на Australian Open и один раз — на Уимблдоне.

Победа над Хуркачем стала для Медведева 75-й в 100 матчах на турнирах «Большого шлема».

В этом году его соперником по 1/2 финала станет победитель матча Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).