Australian Open — расписание и результаты 1/4 финала 24 января: матчи Медведева и Калинской
Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 24 января.
24 января в Мельбурне в 1/4 финала Даниил Медведев сыграет против поляка Хуберта Хуркача, Александр Зверев — с Карлосом Алькарасом. Анна Калинская встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.
Начало игрового дня — в 04.00 по московскому времени.
24 января, среда
Australian Open-2024
1/4 финала
Мужчины
Хуберт Хуркач (Польша, 9) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 05.30
Александр Зверев (Германия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — не ранее 12.45
Женщины
Линда Носкова (Чехия) — Даяна Ястремская (Украина, Q) — 04.00
Анна Калинская (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — не ранее 11.15
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