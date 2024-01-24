Ольховский объяснил, за счет чего Медведеву удалось победить Хуркача в матче Australian Open

Российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Australian Open-2024. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

«До матча по рейтингу Даниил был фаворитом, а вот по игре они были приблизительно на одинаковом уровне. Если мы будем говорить о шансах на победу. Насчет того, что у Медведева психологическая устойчивость, которая проявляется в решающие моменты в матче, то из-за этого он является одним из сильнейших игроков мира», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Александр Зверев (Германия).