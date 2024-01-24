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Сегодня, 09:58

Медведев в пяти сетах победил Хуркача и вышел в полуфинал Australian Open

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев победил поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Australian Open.

Матч продолжался пять сетов и завершился победой третьей ракетки мира со счетом — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Игра длилась 4 часа 3 минуты.

Медведев за матч сделал 11 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. У Хуркача — 16 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 из 15 реализованных брейк-пойнтов.

Медведев в третий раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open. В этом году его соперником по 1/2 финала станет победитель матча Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей среды на Australian Open.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Хуберт Хуркач (Польша, 9) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4

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Хотя Медведев уже обеспечил себе место в полуфинале, а Зверев и Алькарас — нет, аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Даниила четвертым фаворитом Australian Open. На его победу в турнире перед оставшимся четвертьфиналом можно поставить с коэффициентом 8.00. При этом на выход российского теннисиста в финал котировка куда скромнее — 2.55. Предпочтение букмекеры по-прежнему отдают Джоковичу (1.98). На втором месте — Алькарас (3.80), на третьем — Синнер (4.90).

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Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Хуберт Хуркач
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