Медведев обратился к семье после поражения в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обратился к семье после поражения от итальянца Янника Синнера в финале Australian Open — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

«Может быть, они выключили телевизор, но, Даша, Алиса, если смотрите — мне казалось, что вы со мной. К сожалению, сегодня у меня не получилось, но я постараюсь победить для вас в следующий раз.

Спасибо моей команде, что приехали и поддерживали меня каждый день и каждый вечер, которых было много в этот раз (улыбается)», — сказал Медведев.

После игры россиянин выразил надежду, что сможет победить Синнера в следующий раз. Итальянец победил Медведева в последних четырех матчах.

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.