Медведев — Синнеру: «Поздравляю. Надеюсь, смогу победить тебя в следующий раз»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6) в финале Australian Open.

«В первую очередь поздравляю Янника. Ты показал, почему этого заслуживаешь.

Это твой первый турнир «Большого шлема», надеюсь смогу победить тебя в следующий раз. (улыбается).

Хочу всех поблагодарить. Это были потрясающие две недели. Обидно проиграть в финале, но это лучше, чем проиграть раньше (смеется). Буду стремиться, еще более усердно стараться дальше», — сказал Медведев после игры.

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.