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Сегодня, 16:11

22-летний Синнер стал самым молодым чемпионом Australian Open с 2008 года

Руслан Минаев
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Янник Синнер.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

22-летний Синнер стал самым молодым чемпионом Открытого чемпионата Австралии с 2008 года. Тогда победителем «мейджора» в Мельбурне стал 20-летний Новак Джокович.

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Янник Синнер
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