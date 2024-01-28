22-летний Синнер стал самым молодым чемпионом Australian Open с 2008 года

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

22-летний Синнер стал самым молодым чемпионом Открытого чемпионата Австралии с 2008 года. Тогда победителем «мейджора» в Мельбурне стал 20-летний Новак Джокович.

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.