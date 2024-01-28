Синнер — Кирьосу: «Сколько ты мне должен заплатить, чтобы я тебя тренировал? Сделаю это бесплатно»

Австралийский теннисист Ник Кирьос, который работал одним из комментаторов на Australian Open, обратился к итальянцу Яннику Синнеру с просьбой быть его тренером.

Синнер в пяти сетах победил россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).

— Сколько тебе заплатить, чтобы ты стал моим тренером (смеется)? — спросил Кирьос.

— Ради тебя сделаю это бесплатно. Хочу просто сказать, что мы все по тебе скучаем. По твоему стилю и по тому, как ты себя ведешь на корте (смеется), — сказал Синнер.

22-летний Синнер стал самым молодым чемпионом Australian Open с 2008 года.