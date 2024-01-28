Синнер — Кирьосу: «Сколько ты мне должен заплатить, чтобы я тебя тренировал? Сделаю это бесплатно»
Австралийский теннисист Ник Кирьос, который работал одним из комментаторов на Australian Open, обратился к итальянцу Яннику Синнеру с просьбой быть его тренером.
Синнер в пяти сетах победил россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).
— Сколько тебе заплатить, чтобы ты стал моим тренером (смеется)? — спросил Кирьос.
— Ради тебя сделаю это бесплатно. Хочу просто сказать, что мы все по тебе скучаем. По твоему стилю и по тому, как ты себя ведешь на корте (смеется), — сказал Синнер.
22-летний Синнер стал самым молодым чемпионом Australian Open с 2008 года.
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