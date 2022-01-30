Медведев недоволен работой боллбоев во время матча с Надалем: «Они могут передавать мяч друг другу?»

Медведев недоволен работой боллбоев во время финала с Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев выразил недовольство работой боллбоев во время финала Australian Open против испанца Рафаэля Надаля.

«They can pass to each other?!» ?#AusOpen — Eurosport (@eurosport) January 30, 2022

Им не нужно делать круги вокруг корта, они могут просто передавать мяч друг другу, — сказал россиянин рефери матча. Они могут передавать мяч друг другу? Это не должно происходить в середине?".

На данный момент в матче продолжается пятый сет. Счет в нем равный — 2:2. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.