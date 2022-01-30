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Медведев недоволен работой боллбоев во время матча с Надалем: «Они могут передавать мяч друг другу?»

Медведев недоволен работой боллбоев во время финала с Надалем
Евгений Петров
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев выразил недовольство работой боллбоев во время финала Australian Open против испанца Рафаэля Надаля.

Им не нужно делать круги вокруг корта, они могут просто передавать мяч друг другу, — сказал россиянин рефери матча. Они могут передавать мяч друг другу? Это не должно происходить в середине?".

На данный момент в матче продолжается пятый сет. Счет в нем равный — 2:2. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/grand-slam/online/daniil-medvedev-rafael-nadal-onlayn-translyaciya-matcha-tennis-final-australian-open-2022-1884738/
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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