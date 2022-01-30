Медведев недоволен работой боллбоев во время матча с Надалем: «Они могут передавать мяч друг другу?»
Медведев недоволен работой боллбоев во время финала с Надалем
Российский теннисист Даниил Медведев выразил недовольство работой боллбоев во время финала Australian Open против испанца Рафаэля Надаля.
«They can pass to each other?!» ?#AusOpen— Eurosport (@eurosport) January 30, 2022
Им не нужно делать круги вокруг корта, они могут просто передавать мяч друг другу, — сказал россиянин рефери матча. Они могут передавать мяч друг другу? Это не должно происходить в середине?".
На данный момент в матче продолжается пятый сет. Счет в нем равный — 2:2. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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