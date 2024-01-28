Медведев назвал причины поражения от Синнера в финале Australian Open

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6) в финале Australian Open.

«После победы в первых двух сетах я не прекратил игру — не опустился ниже линии, не исполнял свечи. Я не совершал грубых ошибок. Мне кажется, просто соперник стал играть лучше тактически. Он воспользовался своим шансом, в отличии от предыдущих оппонентов.

В пятом сете я боролся, бежал и старался сделать все, даже если бы мои ноги отказали бы. Под конец Янник не выглядел настолько уставшим, как мои предыдущие оппоненты [на этом отрезке игры]. Я попытался вернуться к той игре, с которой начинал, но у меня не вышло. Поэтому Янник победил и выиграл трофей», — сказал Медведев на пресс-конференции.

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.