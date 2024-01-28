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Сегодня, 17:36

Медведев обошел Шарапову по сумме призовых за карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев обогнал экс-первую ракетку мира Марию Шарапову по сумме призовых, заработанных за карьеру.

27-летний россиянин дошел до финала Australian Open, в котором уступил итальянцу Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6).

За выступления на Australian Open Медведев заработал 1,1 миллиона долларов. Теперь в общей сложности на его счету 39,2 миллиона призовых за карьеру.

Шарапова, завершившая карьеру в 2020 году, остановилась на отметке в 38,7 миллиона заработанных призовых.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Мария Шарапова
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