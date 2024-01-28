Собкин — о причине поражения Медведева: «До финала он провел на корте на шесть часов больше, чем Янник»

Заслуженный тренер России Борис Собкин в интервью «СЭ» прокомментировал обидное поражение Даниила Медведева от Янника Синнера в финале Australian Open-2024.

«Не возникло ли дежавю с решающим матчем Australian Open-2022, когда Даниил проиграл Рафаэлю Надалю по схожему сценарию? Понятно, что такие мысли в голову приходят, но все-таки это две разные ситуации, — подчеркнул Борис Собкин. — Два года назад Даниил и Рафа подошли к финалу примерно в одинаковых кондициях, до этого проведя по одному затяжному матчу на турнире (в четвертьфинале Медведев в пяти сетах обыграл Феликса Оже-Альяссима, а Надаль в пяти партиях справился с Денисом Шаповаловым. — Прим. «СЭ»). Сейчас же игроки вышли на решающий матч в разном состоянии. Россиянин провел на корте на шесть часов больше, чем итальянец. И если вдуматься, эти шесть часов означают, что Медведев сыграл примерно на два матча больше. Представьте себе: Янник сыграл шесть матчей, а Даниил — восемь. Как будто шел из квалификации. Вот и все. Поэтому чем дольше продолжался матч, тем меньше шансов было у Даниила выиграть его. Первые два сета Даниил играл очень хорошо. Но, к сожалению, этот матч был пятисетовым.

Переломный момент? Его не было. С каждым лишним розыгрышем шансы Медведева уменьшались. Конечно, хотелось бы, чтобы он выиграл в трех сетах. Но не получилось. Первый звоночек, на мой взгляд, произошел при счете 5:1 второго сета, когда Даниил проиграл свою подачу. Пошла уже лишняя трата энергии, и, возможно, этого в итоге и не хватило. Но, повторюсь, вряд ли это ключевой момент. Да и чего уже махать кулаками после драки".

Медведев стал первым теннисистом в Открытой эре, кто проиграл в двух финалах на турнирах «Большого шлема», ведя по сетам 2-0.

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