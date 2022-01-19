Кирьос об игре с Медведевым: «Сейчас Даниил, возможно, лучший в мире. Я играю в теннис ради таких матчей»

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым в рамках второго круга Australian Open.

«Это будет тот еще опыт для меня. Сейчас Даниил, возможно, лучший игрок в мире. Я взволнован и с нетерпением жду этого момента. Я играю в теннис ради таких матчей. Мне интересно выходить на корт против лучших в мире. Я всегда хотел доказать, что люди вроде меня способны выигрывать такие матчи. Впрочем, у меня нет завышенных ожиданий. Просто выйду, повеселюсь, буду играть в свой теннис. У меня есть довольно четкий план относительно того, что мне нужно сделать, чтобы добиться успеха», — приводит официальный сайт Australian Open слова Кирьоса.

Матч Медведева с Кирьосом состоится завтра, 20 января. Начало запланировано на 11.00 (мск)