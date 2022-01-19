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Сегодня, 10:37

Кирьос об игре с Медведевым: «Сейчас Даниил, возможно, лучший в мире. Я играю в теннис ради таких матчей»

Кирьос заявил, что с нетерпением ждет матча против Медведева на Australian Open
Иван Торопцев
Корреспондент

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым в рамках второго круга Australian Open.

«Это будет тот еще опыт для меня. Сейчас Даниил, возможно, лучший игрок в мире. Я взволнован и с нетерпением жду этого момента. Я играю в теннис ради таких матчей. Мне интересно выходить на корт против лучших в мире. Я всегда хотел доказать, что люди вроде меня способны выигрывать такие матчи. Впрочем, у меня нет завышенных ожиданий. Просто выйду, повеселюсь, буду играть в свой теннис. У меня есть довольно четкий план относительно того, что мне нужно сделать, чтобы добиться успеха», — приводит официальный сайт Australian Open слова Кирьоса.

Матч Медведева с Кирьосом состоится завтра, 20 января. Начало запланировано на 11.00 (мск)

Источник: https://ausopen.com/articles/news/thats-why-i-play-game-kyrgios-relishing-medvedev-challenge
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Ник Кирьос
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