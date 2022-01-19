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Сегодня, 10:08

Шаповалов вышел в третий круг Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг Australian Open.

Во втором круге Шаповалов обыграл корейца Квон Суна Ву — 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:7 (6:8), 7:5, 6:2.

В третьем круге канадец сыграет с американцем Райлли Опелкой, который победил немца Доминика Кепфера — 6:4, 6:3, 7:6 (7:4).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Денис Шаповалов (Канада, 14) — Квон Сун Ву (Корея) — 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:7 (6:8), 7:5, 6:2

Райлли Опелка (США, 23) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:4, 6:3, 7:6 (7:4)

Теннис
Australian Open
Денис Шаповалов
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