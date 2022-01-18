Australian Open: Хачанов и Карацев проведут матчи второго круга. Расписание и результаты 19 января

Расписание и все результаты третьего игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

19 января Карен Хачанов сыграет против Бенжамена Бонзи из Франции, Аслан Карацев — с американцем Маккензи Макдональдом.

Australian Open-2022

Мужчины. Одиночный разряд

19 января, среда

Расписание и результаты дня

Второй круг

Оскар Отте (Германия) — Лоренцо Сонего (Италия)

Таллон Грикспур (Голландия) — Пабло Карреньо Буста (Испания)

Квон Сун Ву (Корея) — Денис Шаповалов (Канада)

Миомир Кецманович (Сербия) — Томми Пол (США)

Райлли Опелка (США) — Доминик Кепфер (Германия)

Себастьян Корда (США) — Корантен Муте (Франция)

Карлос Алькарас (Испания) — Душан Лайович (Сербия)

Янник Ханфманн (Германия) — Рафаэль Надаль (Испания)

Стефан Козлов (США) — Маттео Берреттини (Италия)

Карен Хачанов (Россия) — Бенжамен Бонзи (Франция) — не ранее 07.00

Маккензи Макдональд (США) — Аслан Карацев (Россия) — не ранее 08.00

Педро Мартинес (Испания) — Кристиан Гарин (Чили)

Хуберт Хуркач (Польша) — Адриан Маннарино (Франция)

Раду Албот (Молдавия) — Александр Вукич (Австралия)

Александр Зверев (Германия) — Джон Миллмэн (Австралия)

Гаэль Монфис (Франция) — Александр Бублик (Казахстан)