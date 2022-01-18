Australian Open: Хачанов и Карацев проведут матчи второго круга. Расписание и результаты 19 января
Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).
Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
19 января Карен Хачанов сыграет против Бенжамена Бонзи из Франции, Аслан Карацев — с американцем Маккензи Макдональдом.
Australian Open-2022
Мужчины. Одиночный разряд
19 января, среда
Расписание и результаты дня
Второй круг
Оскар Отте (Германия) — Лоренцо Сонего (Италия)
Таллон Грикспур (Голландия) — Пабло Карреньо Буста (Испания)
Квон Сун Ву (Корея) — Денис Шаповалов (Канада)
Миомир Кецманович (Сербия) — Томми Пол (США)
Райлли Опелка (США) — Доминик Кепфер (Германия)
Себастьян Корда (США) — Корантен Муте (Франция)
Карлос Алькарас (Испания) — Душан Лайович (Сербия)
Янник Ханфманн (Германия) — Рафаэль Надаль (Испания)
Стефан Козлов (США) — Маттео Берреттини (Италия)
Карен Хачанов (Россия) — Бенжамен Бонзи (Франция) — не ранее 07.00
Маккензи Макдональд (США) — Аслан Карацев (Россия) — не ранее 08.00
Педро Мартинес (Испания) — Кристиан Гарин (Чили)
Хуберт Хуркач (Польша) — Адриан Маннарино (Франция)
Раду Албот (Молдавия) — Александр Вукич (Австралия)
Александр Зверев (Германия) — Джон Миллмэн (Австралия)
Гаэль Монфис (Франция) — Александр Бублик (Казахстан)